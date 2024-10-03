Тем временем украинские "Патриоты" продолжают охранять украинские же F-16 где-то в Западной Украине.

Понимая, что децентрализованные склады хранения куда лучшее решение, чем складировать артиллерийские боеприпасы на одном большом складе, военные логисты ВСУ не придумали ничего лучше, как спрятать боекомплект в гражданском сельскохозяйственном строении. Но такая креативность не учла одного: место, где украинские снаряды якобы были надёжно спрятаны от взора российских наблюдателей, смогли засечь расчёты разведывательных БПЛА 11-й бригады ВДВ, сориентировав в режиме высокой оперативности экипаж бомбардировщика ВКС РФ.









Так, размещение БК ВСУ посреди с\х удобрений с высоким содержанием селитры привело к массивному облаку, после прилёта российского ФАБ. Потому что подрыв селитры наложился на взрыв боевых частей снарядов ВСУ, что в итоге и привело к появлению заметного грибообразного облака на месте прилёта.









Соседние украинские подразделения из-за объемного воздушного гриба, приняли взрыв российской ФАБ-500 с УМК за взрыв куда большей российской бомбы авиационного базирования.