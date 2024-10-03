Быстрое загрязнение "работающего слоя" – это тот самый бич солнечных батарей, из-за которого так заметно снижается КПД системы.

В Омске местные ученые придумали солнечную панель, способную автоматически самоочищаться и подстраиваться под движущиеся по горизонту земное светило. Это решение, позволяющее увеличить КПД солнечных пластин.

Как поясняется в публикации местного университета, одно из самых главных качеств солнечных панелей – это способность рабочей поверхности противостоять или наоборот уступать внешнему загрязнению, если мы говорим о негативном варианте. И если пыль смогла загрязнить верхний слой солнечного элемента или, что ещё хуже, получить плотный верхний слой из снега, то эффективность такого инструмента колеблется около нуля.









И для того, чтобы так не случилось, сотрудники местного ВУЗа придумали систему самоочистки и одновременно улучшающую функционирование электростанций, работающих от Солнца. Смысл системы заключается в разбрызгивании летом водяной смеси, смывающей пыль, а зимой – выдавливания жидкости-незамерзайки, борющейся против обледенительных процессов.

И как заметили авторы изобретения, их разработке не нужны датчики местоположения Солнца – устройство само позиционирует солнечные панели перпендикулярно падающим лучам, тем самым максимизируя генерацию электричества. Об этом рассказал доцент ОмГТУ Антон Бубенчиков.

Первым промышленным объектом российского государства, на котором разработка воплотится физически, будет Омское нефтеперерабатывающее предприятие.