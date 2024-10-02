Мастерство, помноженное на военную удачу, позволило экипажу российской "Бэхи" отпраздновать второй день рождения.

Российская БМП-2 смогла сманеврировать после запуска украинскими подразделениями нескольких противотанковых ракет во время атаки отечественных штурмовиков на Угледар. Соответствующая информация появилась благодаря РИА Новости, чьи корреспонденты побеседовали с удачливым экипажем бронемашины ВС РФ.

В ходе интервью российский военный с полевым позывным «Молот» рассказал, что «Бэха» была машиной прикрытия во время стремительной атаки ВС России на украинские позиции в предместьях города.









Как только БМП доехала до места высадки десанта, по боевой машине застрекотал крупнокалиберный пулемет, рядом с гусеницами начали разрываться ударные fpv-коптеры ВСУ. И в это же время противотанковые расчёты украинской армии решили использовать свой самый серьёзный аргумент – тяжелые противотанковые комплексы. Но боевое мастерство и та самая военная удача оказались сегодня на стороне российского экипажа, удачно в течение для совершившего два выхода к украинским позициям в Угледаре.









К настоящему моменту известно, что большая часть городской агломерации этого городка донбасских шахтёров, имеющего площадь 1,5 на 1,5 километра, находится под контролем ВС РФ, а силы ВСУ удерживают лишь несколько домов в северной оконечности города, не в силах изменить сколько-нибудь ситуацию в свою сторону. Предполагается что окончательная зачистка от украинского гарнизона города будет завершена до конца этой недели. А для деблокирования остатков элитной 72-й ОМБр у украинского Генштаба сил и резервов совершенно нет.