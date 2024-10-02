Как оказалось, на работы талантливого иллюстратора "опирались" авторы средневекового Возрождения.

Новгородский музей изобразительных искусств удивил видавшие виды публику смелым исследованием, используя отечественные наработки в глубоком машинном обучении, «попросив» специально обученный таким способом ИИ провести художественный анализ работ художника, жившего в эпоху Новгородской республики и сравнить уровень схожести рисунков с подобными работами, но нарисованными в эпоху Средневековья. И к удивлению авторов исследования, российская нейросеть смогла установить определенное сходство между работами древних нижегородцев и художников эпохи Возрождения. Более подробно можно ознакомиться в личном ТГ-канале заведения.





Реальное творчество Онфима





Так во время задачи для ИИ Новгородского музея-заповедника, первый смог установить связь, причем прямую, между самым известным и мастеровитым художником Новгородской республики и последующими работами известных авторов западных государств из Средневековья. Речь не идёт о прямом заимствовании сюжетов, но в качестве общих идей, послуживших основой для картин прошлого, прослеживается взаимосвязь.Так новгородский художник, больше известный как «мальчик Онфим», живший в XIII веке, в основном изображал сцены сражений, рисуя тогдашних пехотинцев и воинов на лошадях, орудующих мечами и копьями, иногда использующих стрелы. Так «ребенок» изобразил и достаточно странный рисунок с зарисовкой неустановленного существа, подписав свой изобразительный эксклюзив автографом «Я зверь».

Так по мнению российской ИИ, заточенной на художественное исследование, выглядел художник из древнего Великого Новгорода.





В конце задания «художественную» нейросеть попросили нарисовать возрастной портрет автора из Древнего Новгорода. И как оказалось, что тот самый Онфим по возрасту был вовсе не ребенком, а вполне взрослым мужчиной, а его рисунки-архетипы слишком похожи на куда более позднее творчество художников Средневековья, изображавших почти то же самое, что и автор «мальчик Онфим», только на 300 лет позже.

Выставка получила название «ВТО: Великие Толкователи Онфима».