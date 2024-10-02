Не будут ли против производства гиперзвуковые "Кинжалы" и баллистические "Искандеры"?

Оружейный международный концерн KNDS публично объявил об открытии иностранного производственного филиала на территории Украины. Так журналисты ТАСС, изучив свежие публикации с официального сайта немецко-французской коммерческой организации, нашли новостную заметку, где открыто говорится об этом. Так известно, что KNDS занимается сборкой Caesar, представляющих собой колёсные самоходки с орудийным «натовским» калибром в 155-мм.









Уже известно и название украинской компании, получившей наименование KNDS-Украина. Согласно новостной презентации, украинская «дочка» будет заниматься производственной и не только координацией между украинскими чиновниками, местным ВПК и головным офисом KNDS.

Главный вопрос, ответ на который публично пока что нигде не озвучивался, как будут смотреть вооруженные силы России на открытую сборку артиллерийской подвижной номенклатуры, представляющей непосредственную угрозу на ЛБС отечественной спецоперации на Украине. Тем более, построить крупный завод вне пределов досягаемости высокоточного ракетного вооружения на территории украинского государства, задача из разряда «миссия невыполнима». При строительстве же подземного предприятия, возведение такого сооружения не является делом быстрым и легким. Хочет ли убедиться в этом зарубежное и украинское руководства KNDS, покажет ближайшее время.