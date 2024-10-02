Достаём респираторы и закрываем наглухо окна. При выходе на улицу надеваем специальные очки.

Высокая скорость воздушных масс, перенасыщенных пылевыми взвесями в самое ближайшее время заставит московских горожан ощутить на себе все минусы пылевых бурь. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей сделал ведущий специалист Института географии РАН Владимир Семенов.

Как рассказал руководитель лабораторией климатологии, большое расстояние до Москвы от южных регионов РФ не позволит бурям оттуда непосредственно добраться до столицы России, но вот южная пыль переместиться до Первопрестольной в состоянии. Об этом свидетельствуют случаи из недавнего прошлого.

Как пояснил ученый, пыль настолько мелкая, что обычный человеческий глаз её наличие в воздухе не замечает, зато «чувствует» здоровье человеческого индивидуума.





Для защиты от пыли на улице нужно одеть специальные очки или при их отсутствии закрыть глаза руками





Специалист по климату подчеркнул, что главный удар негативный эффект от пыльных бурь нанесёт по дыхательной системе горожан, в особенности с ослабленным здоровьем.

А наблюдая за специальной картой пыльных бурь, можно отметить, что первые активно распространяются в южных российских землях. Именно здесь мощный местный ветер заставляет взмывать в верхние слои воздуха пыль и песок, делая тем самым окрас внешних предметов и сооружений желтоватым. А в момент своей максимальной концентрации видимость падает до уровня нескольких десятков метров.

Ожидать прекращения пылевого эффекта стоит в грядущую среду или позже.