Тем временем украинским военным не до этого, потому что командование ВСУ забыло про них, не разрешая отступать. Поэтому будет как в Авдеевке, откуда вышли "не только лишь все".

Украинские генералы в угоду политической ситуации, как это и было во время авдеевской операции ВС РФ, опять «забыли» про остатки угледарского гарнизона, состоящего из опытных бойцов элитной 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, запрещая покидать окруженный уже со всех сторон город-крепость. Причем информация о том, что из города уже нет безопасных путей отхода, когда из населённого пункта можно выйти лишь мелким пехотным группам по 10 человек, из которых до точки эвакуации доходит лишь половина бойцов, а о прорыве на бронетехнике и речи быть не может, так как все дороги либо блокированы, либо контролируются ВС России так называемым огневым валом, когда в скоординированных атаках на бронетехнику ВСУ участвуют ударные fpv-коптеры и артиллерийские подразделения, подтверждается уже самими украинскими военными, рассказывающими о критической ситуации из первых уст.

А тем временем российские ТГ-каналы информируют о продвижении ВС РФ непосредственно в Угледар с западного сектора украинской обороны, о чем есть доказывающие успех отечественных штурмовиков видеокадры с государственным флагом. Последний установлен на одну из многоэтажек. Соответствующее видео загружено редакторами ТГ-канал «Воин DV».

Как уточнено в публикации, прорыв организован солдатами и офицерами 5-й ГвТБ и 430-ым мотострелковым полком при непосредственной артиллерийской поддержке иных подразделений ВС России.

И учтя ошибки прошлых сражений за Угледар, эта «украинская фортеця» штурмуется одновременно сразу с трёх сторон-направлений, делая шансы на удержание города силами ВСУ в районе нуля.