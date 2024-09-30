Кто бы мог подумать месяц назад, что в игру "сбить беспилотный дрон-разведчик" можно играть не только Украине, но и России.

Никто не ожидал из украинских военных, непосредственно связанных с разведывательными миссиями, выполняемыми беспилотными воздушными аппаратами, что их благополучию, как авиационных наблюдателей, придёт конец. Но не от удара дорогостоящими зенитными ракетами мобильных комплексов ЗРК Тор или Бук, а от много менее дорогих, так называемых дронов-истребителей, недооценка опасности которых уже дорого обошлась украинским разведчикам.

Так по мнению известного украинского эксперта по дронам Сергея Бескрестнова, больше известного по полевому позывному «Флеш», он с сожалением наблюдает невероятно мрачную и удручающую картину, как разведывательные БПЛА украинской армии стали слишком часто отправляться в свой последний наблюдательный рейд, будучи внезапно застигнуты врасплох высотными fpv-перехватчиками россиян. И если такая тенденция продолжится, то российские бойцы выведут из строя разведывательные БЛА украинцев куда быстрее, чем это сделают украинские противодронные борцы. Поэтому, не откладывая это дело в долгий ящик, ВСУ и мозговым центрам гражданских инженеров в совместном творчестве нужно как можно быстрей придумать, как бороться с таранной системой отечественных дронов.

Информацию о том, что российские зенитные дроны натурально снижают «поголовье» украинских беспилотников-наблюдателей в режиме конвейера, вышло подтверждающее видео в ТГ-канале «Русское оружие». Причем изобретение российских военных инженеров сбивает иностранную разработку – польский разведчик «FlyEye», количество которых в распоряжении ВСУ строго ограничено по ряду объективных причин. Что делает их настоящим дефицитом.

А вот в ВС России производство так называемых разведкрыльев отлажено на собственных производственных мощностях. По данным «Флеша» в глубоком российском тылу производится до 300 ZALA за месяц. А ведь ещё выпускаются Supercam, «Орлан» и «Орион».

Те самые кадры, от которых у украинских дроноводов льются горькие слезы: ведь потеря даже одного "FlyEye" – это слишком больно и дорого. Источник изображения: ТГ-канал "Черные ножи"



В конце своего интервью Бескрестнов призывает не тратить времени зря, а озаботиться действенными контрмерами против ударных fpv-коптеров россиян, имеющих единственную цель – уничтожить дроны-разведчики ВСУ как класс. Иначе украинские БЛА разведчики останутся в прошлом.