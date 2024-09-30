Подразделения реактивной артиллерии ВС РФ получив своевременно актуальные координаты скопления бронетехники ВСУ, нанесли огневое поражение по месту базирования в квадрате населённого пункта Слатино, расположенным в 30 километрах от Харькова.

Об ударе проинформировала редакция ТГ-канал «Работайте, братья», загрузив кадры объективного контроля, записанные разведывательным беспилотником российской армии.





В сообщении указано, что в роли первой скрипки выступила пусковая установка «Торнадо», задействующая модернизированные снаряды, использующие навигационный блок, обеспечивающий повышенную точность. Дальше разгром довершили РСЗО «Ураган».

Благодаря стремительному развитию разведывательно-ударного контура в отечественных вооруженных силах, получивших усовершенствования одновременно в воздушной беспилотной компоненте, задействованной как канал наблюдения, разведки и доразведки военных целей, так и обеспечение ударных подразделений боеприпасами с системами наведения и спутниковой коррекции, тем самым раскрыв новые горизонты точности. Всё это в комплексе и обеспечило тот самый результат на поле боя, в том числе и в Слатино.