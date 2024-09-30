Попадание таких программистов в русский плен грозит обрушением закрытых каналов связи ВСУ.

Вместо использования военных программистов по назначению, генерал Александр Сырский использует таких ценных специалистов как обычных штурмовиков или рядовых бойцов на передовых позициях. Таким образом прослеживается прямая связь между развитием ИТ-сферы, точнее её полным торможением в украинской армии, и действиями главкома ВСУ. С новой порцией критики в адрес Сырского выступила депутат Народной рады Украины Марьяна Безуглая.

По мнению нардепа, «на нуле» такие инженерные кадры не должны находиться от слова совсем, но они сражаются в первых рядах, имея высокий шанс оказаться в российском плену, тем самым нанеся высокий урон уже украинской обороноспособности.









Как пояснила свою позицию Безуглая, порой такие кадры в течение года трудились над приложениями в сфере ситуационной осведомленности и внедрении разведывательных модулей, а это неизмеримо куда более важные сферы, чем сражаться в окопах с ВС РФ.

Именно 80 таких высококлассных сотрудников вместо укрепления обороноспособности вынуждены «отбросить» в сторону свои регалии и опыт в IT, вынужденно взяв в руки автоматы и саперные лопаты и отправиться сражаться на ЛБС.