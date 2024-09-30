Вместо использования военных программистов по назначению, генерал Александр Сырский использует таких ценных специалистов как обычных штурмовиков или рядовых бойцов на передовых позициях. Таким образом прослеживается прямая связь между развитием ИТ-сферы, точнее её полным торможением в украинской армии, и действиями главкома ВСУ. С новой порцией критики в адрес Сырского выступила депутат Народной рады Украины Марьяна Безуглая.
По мнению нардепа, «на нуле» такие инженерные кадры не должны находиться от слова совсем, но они сражаются в первых рядах, имея высокий шанс оказаться в российском плену, тем самым нанеся высокий урон уже украинской обороноспособности.
Как пояснила свою позицию Безуглая, порой такие кадры в течение года трудились над приложениями в сфере ситуационной осведомленности и внедрении разведывательных модулей, а это неизмеримо куда более важные сферы, чем сражаться в окопах с ВС РФ.
Именно 80 таких высококлассных сотрудников вместо укрепления обороноспособности вынуждены «отбросить» в сторону свои регалии и опыт в IT, вынужденно взяв в руки автоматы и саперные лопаты и отправиться сражаться на ЛБС.