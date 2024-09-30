Без дешёвого газа из РФ экономика Германии хиреет и стагнирует до уровня украинской.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» не должны остаться грудой искорёженного металла и разрушенных труб на морских глубинах, а должны переносить ту ощутимую пользу, которую должен дать относительно недорогой российский газ ослабевшей германской экономике. Ровного такого мнения придерживается депутат германского федерального парламента в беседе с корреспондентами РИА Новости – Штеффен Котре.

Представитель политической партии «Альтернатива для Германии» заявил, что газопровод хотя и затратно, но всё-таки восстановить возможность есть. Тем более построить абсолютно новую ветку взамен старой стоило бы гораздо больше, чем отремонтировать ныне разрушенные подземные трубы.

Как подытожил в конце беседы политик, починка «Северных потоков» это и есть та овчинка, которая стоит выделки, тем более что народ Германии не должен платить своим благосостоянием за политические игры зарубежных держав.





Убытки германской экономики и соответственно политическое падение Олафа Шольца напрямую связаны. С высокой вероятностью в следующий электоральный бой партию Шольца поведёт кто-то другой.





Этот член «АдГ» так же известен тем, что предложил официальному Берлину, не откладывая в долгий ящик, просто взять и обвинить Вашингтон в подрыве подводных газопроводов и в нарушении международных документов по антитеррористическому противодействию.

Ровно четыре дня назад о том, что «Северные потоки» не должны лежать бесполезным грузом под толщей Северного моря, а должны приносить пользу, будучи отремонтированными, публично заявил глава «АдГ» – Тино Крупалла.