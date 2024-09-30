И хотя шиитская организация Ливана временно обезглавлена, ответ со стороны Хезболлы будет на 100%.

Спецслужбы израильского государства денно и нощно на протяжении нескольких лет только что и занимались, как сбором разведывательной информации о деятельности и структуре «Хезболлы», пытаясь разгадать вертикаль власти в организации и установить местоположение высших и средних управленцев. О подходе израильских специалистов тайных мероприятий рассказывает свежая публикация The Financial Times. Британские журналисты в своем материале ссылаются на представителей разведсообщества.

Последние рассказали, что сверхважная информация добывалась не только агентурно или посредством спутниковой разведки, но и при помощи получения несанкционированного доступа к мобильным телефонам супруг членов организации, взлома пультов телевизоров и камер видеонаблюдения.

Не обошлось и без использования высоких технологий, позволяющих обеспечить техническое преимущество израильской стороны: шпионских спутников, разведывательных дронов и масштабных кибератак.

Что интересно, совершить покушение на многолетнего главу «Хезболлы» шейха Хасана Насраллу израильские спецслужбы могли и хотели ровно год назад в октябре, но негласный приказ из Вашингтона запретил это делать.

О том что Хасана Насруллы нет в живых, в минувшую субботу сначала сообщил Израиль, позже информацию подтвердила и сама шиитская организация Ливана.