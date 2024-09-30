Вместо завершения СВО украинский президент уверовал, что он мессия.

Украинские генералы сильно рисковали в своё время, не желая спорить с Владимиром Зеленским, из-за чего вместо отхода на выгодные рубежи обороны, удерживались такие города как Бахмут и Авдеевка. Теперь, вместо «победы по очкам» над Москвой, когда был шанс заключить крайне выгодные Стамбульские соглашения весной 2022 года, ВСУ находятся в стадии опасного. Всё из-за того, что у главкома украинской армии Александра Сырского нет хороших решений и лишь остаётся ожидать громких провалов ВСУ на ключевых участках противостояния с ВС РФ. Такого мнения придерживается американский эксперт Джон Миршаймер.

Политолог считает, что Джо Байден и его команда надеются, что до выборов в грядущем ноябре, украинские солдаты и офицеры покажут стойкость на передовой, но есть шанс, что надежды Белого дома не сбудутся. Лишь только взглянув на карту сражений, в том числе в Угледаре, можно заметить, что крах ВСУ неминуем.





И хотя Миршаймер не видит признаков обвала всей украинской обороны, но есть высокий шанс, что брешь в защитных линиях украинской армии будет пробита. Причем сделано это будет сразу в нескольких местах.

И как только это случится, это будет самым настоящим крахом. Советники Пентагона всё это прекрасно знают и предчувствуют, но рычагов для исправления ситуации у них совершенно нет, резюмирует эксперт. Тем более что Зеленский, израсходовал самые боеспособные подразделения, отправив их в бессмысленную авантюру в Курской области.