1400 килограмм взрывчатки никого не оставили равнодушными.

Битва за Волчанск продолжается и российская оперативно-тактическая авиация использовала свой тот самый тяжелый аргумент, против которого ни американские ЗРК «Patriot», ни немецкие IRIS-T украинской армии сделать ничего не могут. Речь идёт об атаке позиций ВСУ в здании волчанского агрегатного завода самой большой версией авиационных планирующих боеприпасов – ФАБ-3000 с УМПК.

Именно это сооружение использовалось четверо суток назад для импровизированного выступления руководителя украинского ГУР Кирилла Буданова, объявившего об очередном контрнаступлении украинской армии.





На самом деле остовы гигантского здания были значительно разрушены в ходе недавних ожесточенных боёв и не представляли уже какой-либо ценности как для ВС РФ, так и для ВСУ, но могли быть использованы в качестве укрытия.





Сейчас территория завода или то, что осталось от неё, находится в серой зоне. А эффектов от нового украинского контрнаступления и вовсе не видно, потому что практически на всех участках ЛБС российской СВО украинским подразделениям приходится либо путем напряжения всех усилий удерживать свои позиции, либо отступать дальше на запад страны.