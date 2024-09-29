Хотя украинские ПВО всё "сбили" в своих отчётах, отчего-то склады сдетонировали и причем дружно.

Внезапный ракетный удар застал врасплох украинских военных логистов, отчего-то решивших, что размещение в бесконечных цехах днепровского «Южмаша» запасов ВСУ, есть то самое, лучшее решение. Информация о том, что «Искандер-М» посетил крупные армейские склады ВСУ, замаскированные под заброшенные производственные мощности одного из крупнейших украинских предприятий, рассказали источники в МО России.

Согласно обнародованным данным, баллистический боеприпас с предельной точностью просто взял и отправил в дружную детонацию сонм украинских ракет и снарядов, вместе с запасами дальнобойных БПЛА. Сообщается, что теперь стали полностью бесполезными ракеты ОТРК «Гром» и реактивные снаряды для «Ольхи», разбросанные после большого взрыва по предместьям гигантской фабрики.





Из-за массового выбивания западных систем ПВО ранее, переданных иностранными союзниками Киева, в настоящий момент сбить российские ракеты могут "не только лишь все" украинские расчёты ЗРК.





О том, что помещения вовсе были не пусты, как поспешили заверить представители ВСУ, засвидетельствовали кадры объективного воздушного контроля, когда в момент массовой детонации, над объектом украинской армии пролетел дрон-разведчик принадлежности российских ВС.

А мы напомним, что «Южный машиностроительный завод» – это одно из крупнейших оборонных предприятий Украины, где производится широкий ассортимент дальнобойных и высокоточных ракетных боеприпасов. Создаются на огромнейшем заводе и перспективные украинские БПЛА. Точнее создавались.