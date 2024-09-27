В отличие от предыдущей версии гранатомёта, новый боеприпас куда мощнее – из-за улучшенной головной части, имеющей кумулятивный эффект.

Кажется отечественными беспилотными инженерами изобретен ещё один способ эффективного поражения тяжелобронированных военных целей, в том числе и зарубежных основных танков, вряд ли способных выстоять против попадания улучшенной головной части с кумулятивным эффектом. Речь идёт о полигонных испытаниях беспилотного гранатомётного комплекса, в состав которого входят ударный дрон семейства «Гортензия» с интегрированным в стойку подвесного вооружения тяжелым гранатомётом «Аглень». Именно установленный РПГ-26 должен стать лишним напоминанием украинским экипажам американских танков Abrams, что угроза теперь будет исходить не только от fpv-коптеров типа камикадзе, но и от более грозных ударных разновидностей, способных использовать своё вооружение за пределами действия купольной РЭБ. Об этом рассказывается в ТАСС.









Так по словам представителя КБ «Гортензия», описавшего новинку, новый беспилотник, даже если попадёт в засаду из средств радиоэлектронного противодействия, способен эффективно выйти из такой ловушки. Всё из-за продвинутой системы связи с БЛА, использующей иной подход в своей организации. Утверждается, что такой канал связи невозможно заглушить текущими подавителями украинской армии, так же такую связь очень сложно обнаружить.

В короткой презентации обозначили и боевые возможности дрона, способного, не долетая до цели максимальные 150 метров, подняться на указанную высоту, с которой и происходит захват цели. Дальше «Гортензия» самостоятельно наводится и автоматически атакует в высотном коридоре от 50 до 100 метров.





Аглень





В момент испытаний ударный беспилотник прямо во время движения по небу, выстрелил с определенным уровнем точности и уничтожил выбранный объект.

Информацией о том, что российские fpv-коптеры, вооруженные гранатомётами, не только участники тестовых испытаний, но и уже самые настоящие солдаты, в оперативном режиме в минувший четверг рассказал американский Forbes. Корреспонденты журнала не смогли назвать точную модель дрона, вооруженного РПГ-26. Поэтому обозвали «безымянный» для себя БЛА «дроном-базукой».