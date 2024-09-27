Высокоточный ФАБ это не игрушки.

Попытки украинской армии сделать «ход конём», пытаясь навязать правила игры, держа оборону по линии своих же городов, оказываются не то что бы удачными, а скорее обреченными на провал. Тем более, способов отразить планирующую бомбу в украинском Генштабе ещё не придумали: с этим не поможет даже заокеанский зенитный комплекс «Patriot». Так ВКС РФ без длинных оперативных пауз, продолжают буквально «умножать на ноль» сооружения, в стенах которых пытаются укрыться украинские солдаты и офицеры. В рамках объективного контроля и боевой работы звеньев оперативно-тактической авиации ВКС России, редакторы ТГ-канала «Изнанка» загрузили в Сеть кадры сверхточного прилёта бомб-планеров в пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области.





Не повезло бойцам 14-й ОМБр украинской армии, решившими расположиться в зданиях города Купянск. Синхронные удары оказались настолько точными, словно бомбы пролетели не 60 километров, а были буквально запущены из подворотни по соседнему сооружению.

Ещё менее радостные новости для украинского командования приходят от российских инженеров, сумевших добавить дальность полёта бомбам-планерам. Максимальная дальность авиационных снарядов с наименованием УМПК-500 после обновления примерно составляет 100 км.