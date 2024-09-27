Правда любители Intel будут рассержены: предлагается только система на AMD с одноименными процессором и видеокартой.

В Китае стараются найти подход к компьютерным игровым фанатам совершенно нестандартным способом. Об этом пишет ТГ-канал Наука, Техника и Нейросети. Для любителей заряженного мощностью железа, одновременно уважающих и современные автомобильные технологии, такие как экологичные автомобили на электротяге, предлагается купить творческий продукт совместной деятельности китайских фирм Meizu и Lynk & Co.





Последние, представили электроавтомобиль, заявленный как киберспортивный. И тут трудно поспорить, потому что никакой ошибки нет: ведь в авто под наименованием Z10 STARBUFF в комплект базовой поставки входит игровой системный блок с монитором, встроенные в задний диван.









Так в качестве центрального процессора используется AMD Ryzen Embedded V2000A с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, выполненный по 7-нанометровой технологии. За видео отвечает графический адаптер AMD Radeon RX 6600M. В качестве дисплея задействован 17-дюймовый 3К-монитор Samsung, способный показать 90 Гц. Постоянная память ограничена 1 Тб твердотельного накопителя. Встроенный модем использует 5G-соединение. Не оставлены равнодушными и фанаты многоканального звука, получившие в свое распоряжение аудиосистему аж с 23-ю динамиками.

Цена новинки не сообщается.