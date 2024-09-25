Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Bild: Дешёвое украинское зерно разоряет немецких фермеров
Кажется Олафу Шольцу пора в добровольную отставку, пока до него германские крестьяне не добрались.

   Удивительно, но факт, кажется Германия идёт по пути Польши, причем в обоих случаях в роли виноватой в проблемах немецкого государства выступает Украина и её действия. Второй по важности союзник киевской администрации после Вашингтона – официальный Берлин, получил неожиданный удар от своих сограждан. Речь идёт о жалобе местных фермеров на слишком дешёвое украинское зерно, которое, словно средневековая эпидемия, на корню уничтожает былое благополучие германских сельскохозяйственных производителей. О проблемах германских фермеров из-за недобросовестной конкуренции со стороны их украинских коллег по сельскому «ремеслу», информирует своих читателей Bild.

   Иностранные корреспонденты в своей публикации отметили, что стоимость за единицу объемов немецкой пшеницы продолжают свое легкое падение, из-за чего 1000 килограмм злака стоит €200, что слишком заметно, если сравнивать цены в момент начала СВО. Тогда стоимость пшеничного продукта составляла куда более весомые €400, в пике достигая невероятных и никогда непревзойденных позднее €435.



   А мы тем временем вспомним, что одни из наиболее благожелательно настроенных в отношении украинцев в начале российской спецоперации были польские жители, но из-за существенного негативного экономического воздействия Украины на уровень доходов польских граждан, все резко изменилось на противоположный математический знак. Чем не преминули воспользоваться польские политики, «вдруг» поддержавшие массовые акции польских же фермеров, всеми доступными способами решившими воспротивиться бесконтрольному и массовому наплыву украинского зерна. По результату польские власти получили многомесячные нарушения в работе государственной границы с Украиной.

#германия #фрг #украинское зерно #германия и украина #немецкие фермеры #украинское зерно в германии
1
Показать комментарии (1)
Беспилотные Mercedes-Benz смогут ездить по немецким автомагистралям со скоростью до 95 км/ч
В октябре Байден, Шольц, Стармер и Макрон встретятся, чтобы обсудить помощь Украине
Bild: Импорт дешёвого украинского зерна создаёт проблемы фермерам Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
62
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
1
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
1
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
2
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
2
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
3
OnePlus решила сделать дизайн OxygenOS похожим на iOS 18
+
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
3
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
8
Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года
+
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
10
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
2
Путин инициирует финансовую поддержку для российских разработчиков видеоигр
+
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
Frostpunk 2 уже приносит прибыль, продажи достигли 350 тысяч копий
+
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
+
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Раскрыты характеристики камеры и зарядки OnePlus 13R
+

Популярные статьи

В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
17
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
2
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
184
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
9
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
+

Сейчас обсуждают

Bernigan
17:34
Это твои фантазии, в Фар крае 18% было, в Каллисто ты вообще недостоверный тест сделал, как и сейчас с Богом войны
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:29
у тебя и мыла нет,ты ж слепой клоун
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:28
да если б я ток в фаркрае тебя на 40 кадров поимел.в каллисто так же.да я во всех от 5 минимум кадров до 40 твою отодрал если не до 50 -да фаркрай 50 или около того
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Шлейфов нет никаких
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Ты же Фар Краем бахвалишься
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:27
в одной игре в каких то тестах в обоссаных лучах он обошел ,и то победа конечно да..правда в сотне слился но то другое.иди таблетки выпей .клоун.игра заточенная под нвидиа в полный рост и он чет бахва...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:26
Очень даже играбельно с 40+ фпс, а у тебя там судя по тестам даже 10 не будет
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:23
Ты в Вуконге с трассировкой класс покажи, у меня там вполне 40 кадров, с генерацией будет 80
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:19
твоей снова нет,я даже не удивлен.она традиционно ниже дна.когда хоть одна игра появится где ты не просрешь наверное мир перевернется,то есть никогда.Так что выкладывай не выкладывай ты,у тебя будет в...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:18
О... о нет, 6600 опять в жопенях
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем