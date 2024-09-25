Кажется Олафу Шольцу пора в добровольную отставку, пока до него германские крестьяне не добрались.

Удивительно, но факт, кажется Германия идёт по пути Польши, причем в обоих случаях в роли виноватой в проблемах немецкого государства выступает Украина и её действия. Второй по важности союзник киевской администрации после Вашингтона – официальный Берлин, получил неожиданный удар от своих сограждан. Речь идёт о жалобе местных фермеров на слишком дешёвое украинское зерно, которое, словно средневековая эпидемия, на корню уничтожает былое благополучие германских сельскохозяйственных производителей. О проблемах германских фермеров из-за недобросовестной конкуренции со стороны их украинских коллег по сельскому «ремеслу», информирует своих читателей Bild.

Иностранные корреспонденты в своей публикации отметили, что стоимость за единицу объемов немецкой пшеницы продолжают свое легкое падение, из-за чего 1000 килограмм злака стоит €200, что слишком заметно, если сравнивать цены в момент начала СВО. Тогда стоимость пшеничного продукта составляла куда более весомые €400, в пике достигая невероятных и никогда непревзойденных позднее €435.









А мы тем временем вспомним, что одни из наиболее благожелательно настроенных в отношении украинцев в начале российской спецоперации были польские жители, но из-за существенного негативного экономического воздействия Украины на уровень доходов польских граждан, все резко изменилось на противоположный математический знак. Чем не преминули воспользоваться польские политики, «вдруг» поддержавшие массовые акции польских же фермеров, всеми доступными способами решившими воспротивиться бесконтрольному и массовому наплыву украинского зерна. По результату польские власти получили многомесячные нарушения в работе государственной границы с Украиной.