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Madarator
Обновлённый РЭБ "Лесочек" показали в Азербайджане
На выставке ADEX представили две версии "Лесочка": портативную и возимый комплект.

   Отечественный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек», прошедший процедуру обновлений, показали на иностранной выставке, посвященной вооружению. Речь идёт о событии Международный оборонный форум ADEX, где и представили новинку. Во время выставки в Азербайджане рассказали, что новая ревизия «Лесочка» стала лучше защищать позиции войск от радиоуправляемых блоков со взрывчаткой и увеличила уровень воздействия на координационные каналы управления беспилотными дронами.

   Представители Ростеха рассказали, что модернизированный комплекс необходимо устанавливать на мобильный командно-штабной пункт, реализованный в виде высокопроходимого грузовика. В альтернативном варианте установки усовершенствованный «Лесочек» так же прекрасно монтируется на бронетехнику, ж\д платформы и неподвижные объекты вооруженных сил. Для функционирования подавляющего модуля необходимо подключение блока питания.



   Для менее габаритных объектов, чем описанные выше, можно выбрать портативный вариант «Лесочка». Последний отличается от базовой версии своими уменьшенными размерами и весом. В комплекте идёт переносной кейс с дополнительным оборудованием. Его функционал соответствует старшей модели, то есть защита от радиоуправляемых боевых блоков, обеспечивающий защиту как во время пешего марша, так и во время нахождения в зданиях.

   И как прокомментировал событие представитель предприятия-производителя управленец Борис Мовтян, инженеры концерна пристально следят за развитием уровня вооружений оппонента и всегда вовремя обновляют отечественный продукт. Следовательно, все версии «Лесочка» актуальны и должны приглянуться и иностранным заказчикам.

#рэб #adex 2024 #рэб &quot;лесочек&quot;
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Нивхурил
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Ну да, тут явно сразу видно ̶и̶н̶т̶е̶р̶н̶е̶т̶ ̶п̶и̶з̶д̶а̶б̶о̶л̶а̶ эксперта записывающего всех сомневающихся в глубинный народ неумеющий гуглить и и что к чему
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