В случае появления на горизонте носителей российского гиперзвука авианосцы США и с корабельным эскортом и авиационным прикрытием всё тот же самый желтый утёнок для ванн.

Семейство атомных авианосцев американских ВМС хотя и является гордостью вооруженных сил США, без корабельного эскорта, в том числе подводного, как и без самолётов, является критически уязвимым. Соответствующей самокритикой крупного надводного вооружения занялись корреспонденты издания The National Interest.

По мнению американских журналистов, зависимость от кораблей, движение которых осуществляется посредством использования обычного топлива, стала ещё более очевидной после неудачного случая с проходом авианосца USS Abraham Lincoln и сопровождавшего его танкера USNS Big Horn рядом с побережьем Омана. Именно здесь плавучий топливный резервуар умудрился сесть на мель, после чего ударная АУГ осталась без топлива, как и без движения.

И хотя военная пресса США без устали продолжает рекламировать авианосцы класса Nimitz, как ту самую «непобедимую» проекцию силы Америки на враждебно настроенные государства – всё из-за практически неограниченной дальности использования, это не совсем так.













Каждому атомному авианосцу не обойтись без эскорта кораблей, задача которых наблюдать за субмаринами и самолётами вероятного оппонента. А вот уже сопровождающая группа американский авианосец сама критически зависима от наличия обычного топлива, даже при условии, что атомному авианосителю морское топливо не нужно. И этот факт лишний раз напоминает американским военным, что атомный авианосец это тот самый Ахилл из мифов Древней Греции – мощный и выносливый, но со своей критической уязвимостью. Лишний раз тому напоминание: случай в минувший понедельник, когда судно снабжения как раз и село на мель рядом с берегами Омана.





Пуск гиперзвукового "Циркона", которому и вовсе нет дела до кораблей охранения и самолётов ПВО ударной авианосной группы США.





Причем работники прессы выяснили, что у ВМС США всего 18 крупных военных танкеров. И если в оперативном режиме не найдется адекватная замена для получившего повреждения Big Horn, то американским военным морякам придется просить руководство дать хотя бы коммерческий танкер союзных сил, иначе вся миссия авианосца Абрахам Линкольн окажется под угрозой.

И это ещё не всё: ещё больших проблем можно дождаться от йеменских хуситов, вдруг решивших воспользоваться прекрасной ситуацией для атаки как раз и севшего на мель USNS Big Horn своими дронами и ракетами.