Опять повторяется авдеевский сценарий для украинской армии, выход из которого для Генштаба ВСУ либо плохой, либо очень плохой.

Красноармейское операционное направление продолжает оставаться слишком сложным для украинской армии, причем ситуация непростая сразу на нескольких отрезках этой ЛБС. В районе украинской обороны города Селидово российские передовые подразделения смогли продвинуться не только во фронтальном векторе атаки, но и окружить крупный населённый пункт с флангов. Тем самым украинский гарнизон города был взят в клещи. О том, что вслед за Угледаром украинскому Генштабу с наибольшей вероятностью придётся принимать непростые решения и как можно скорей уже и в отношении обороны Селидово, российским корреспондентам из ТАСС рассказали источники в российской армии.

Тем более украинским подразделениям стало трудно и в направлении военной логистики: всё из-за удара и последующего перерезания одной из ключевых трасс снабжения. Речь идёт о контроле над асфальтовым шоссе Цукурино - Селидово.

А мы напомним, что Селидово важно не только с политической точки зрения, но и сугубо военной: именно посредством этой городской агломерации командование ВСУ снабжает украинскую армию сразу на нескольких участках ЛБС.

Вместе с тем ранее появились косвенные признаки о понимании военным командованием украинской армии, что Селидово скоро превратится в арену очень жарких боёв: об этом свидетельствует переезд украинских управленцев и остановка работы местных служб: полицейских, налоговиков и коммунальщиков из города.