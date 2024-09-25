Красноармейское операционное направление продолжает оставаться слишком сложным для украинской армии, причем ситуация непростая сразу на нескольких отрезках этой ЛБС. В районе украинской обороны города Селидово российские передовые подразделения смогли продвинуться не только во фронтальном векторе атаки, но и окружить крупный населённый пункт с флангов. Тем самым украинский гарнизон города был взят в клещи. О том, что вслед за Угледаром украинскому Генштабу с наибольшей вероятностью придётся принимать непростые решения и как можно скорей уже и в отношении обороны Селидово, российским корреспондентам из ТАСС рассказали источники в российской армии.
Тем более украинским подразделениям стало трудно и в направлении военной логистики: всё из-за удара и последующего перерезания одной из ключевых трасс снабжения. Речь идёт о контроле над асфальтовым шоссе Цукурино - Селидово.
А мы напомним, что Селидово важно не только с политической точки зрения, но и сугубо военной: именно посредством этой городской агломерации командование ВСУ снабжает украинскую армию сразу на нескольких участках ЛБС.
Вместе с тем ранее появились косвенные признаки о понимании военным командованием украинской армии, что Селидово скоро превратится в арену очень жарких боёв: об этом свидетельствует переезд украинских управленцев и остановка работы местных служб: полицейских, налоговиков и коммунальщиков из города.