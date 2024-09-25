Выходить из котла придется по проселочным дорогам, как при обороне Авдеевки.

Критическая ситуация и не меньше, стала постоянным фоном для украинского гарнизона донбасского города Угледар. О непростом положении ряда украинских подразделений, ещё остающихся в предместьях полуосаждённого города, рассказывается в свежей публикации «Страны». В своем рассказе лейтенант ВСУ с полевым позывным «Алекс», уведомил слушателей, что Угледар уже не удержать, что вполне обоснованно. В качестве аргументов украинский командир назвал сверхтрудную ситуацию с флангами, которые не контролируется украинской армией.

И хотя прямо «Алекс» не говорит, что отступление – это тот самый лучший выход, который нужно было сделать ещё вчера украинскому Генштабу, военнослужащий прямо называет, что действующие подразделения ВСУ, запертые в Угледаре, нуждаются в сверхсрочных мерах, необходимых для выживания: ведь ситуация в городской округе продолжает в динамике ухудшаться. Тем более ни на минуту солдаты и офицеры украинской армии не остаются наедине с собой и не могут отдохнуть: на оборонительные районы в черте города стальным непрерывным каскадом обрушиваются планирующие бомбы ВКС РФ и ещё больше усугубляет ситуацию для украинской стороны дружный хор ствольной и реактивной артиллерии ВС России, совершенно не жалеющей для этого боеприпасов.

Не добавляет оптимизма бойцам ВСУ и знание, что не только фланги – это слабая сторона обороны Угледара, но и прорыв по центральной части российского вектора атак малых штурмовых групп, которые ведут наступательные бои уже в черте города. Сделать что-то с этим разрозненные части 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ не в состоянии: часть батальонов этого соединения уже ушла из городской агломерации, а снабжение для оставшихся осуществляется по слабо подготовленным для полнокровного снабжения просёлочным дорогам.