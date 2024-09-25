Первые образцы тяжелой бронемашины проходят испытания на полигоне.

Для вооружения специальных полков общевойсковых соединений ВС РФ планируется использовать перспективные модели тяжелого робототехнического комплекса. О новых веяниях в отечественном танкостроении рассказал отставной старший офицер и редактор военной периодики «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. В личном ТГ-канале экс-полковник армии РФ представил на суд читателей новость об опытно-конструкторской разработке «Штурм», создаваемой на основе ОБТ Т-72.

По словам бывшего офицера, «Семьдесят второй» был выбран совершенно не случайно на роль компьютеризированного танка, управляемого беспилотным ИИ. Всё по причине сразу четырёх факторов: относительной дешевизны популярной танковой платформы, надёжности шасси, актуальной броневой защите и высокой энерговооруженности.





Т-72Б3 ведёт прицельный огонь по мишени.





Так же инженеры по вооружениям «обыграли» при компьютерном моделировании и потенциальное оружие «супертанка». В качестве ударных систем были проработаны тяжелый гранатомёт «Шмель-М», снаряды для «Солнцепека», обновлённое 125-мм гладкоствольное орудие 2А46 с укороченным стволом и 30-мм автоматическая пушка. В качестве СУО планируется использовать комплексы от Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».

Для улучшения оперативной осведомленности и потому что танк будет полностью беспилотным, у роботизированного комплекса прибавится общее количество разнонаправленных сенсоров: от дальномеров и до сенсоров контроля окружающей местности. Для управления на основе цифровых систем будет задействована одна из боевых нейросетей с функцией самообучения.