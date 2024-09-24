Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Российские подразделения перерезали последнюю дорогу, ведущую к Угледару
Но новые логистические маршруты ВСУ не нужны: город практически окружен ВС России.

   Попытка украинского командования добиться отсрочки падения Угледара во время поездки президента Зеленского в Нью-Йорк для предоставления собственного «плана победы», оказалась неудачной – ведь российские штурмовики сломили сопротивление нескольких укрепленных позиций ВСУ вдоль важного шоссе. Именно эти опорные пункты охраняли единственную пока что свободную от российского присутствия дорогу в Угледар. Но теперь трасса к Богоявленке – всё. Как теперь будет доставляться пополнение или отводиться истощенные группы ВСУ в полуокруженный город-цитадель или в более глубокий тыл, никто, даже сам украинский Генштаб, не знает.


Пейзаж битвы за Угледар


   К текущему часу ситуация для украинского гарнизона, в частности 72-й ОМБр украинской армии, уже не просто тяжелая, а критическая – ротация, пополнение снарядов и припасов практически приостановлены. И куда хуже будет, если генералы ВСУ промедлят с отдачей приказа об отступлении: ведь оперативное окружение угледарского гарнизона украинской армии не за горами.



   Предполагается, что даже в случае полного окружения у сил ВСУ, закрепившихся в городской агломерации, есть шанс спастись, если офицеры примут решение сдастся: потому что с высокой вероятностью населенный пункт сразу штурмовать не будут, а будут блокировать. Тем более наступившая осень прямо говорит, что грунтовые дороги, которые пока что есть в распоряжении ВСУ, скоро намокнут и превратятся поэтому в непролазную топь, практически до 1% сведя шансы на спасение украинских подразделений методом прорыва за внешнее кольцо окружения.

#угледар
+
Написать комментарий (0)
Forbes: Если обороняющая Угледар 72-я мехбригада ВСУ не успет отступить, то попадёт в окружение
ВСУ начали выводить некоторые подразделения из Угледара
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
2
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
7
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
8
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
2
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
+
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
2
Стоимость токена Hamster Kombat составила 0,01 доллара
2
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
7
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
10
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
4
Следующие флагманские смартфоны Samsung могут перейти на использование процессоров MediaTek
2
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
+

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
15
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
4
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
16
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
5
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
3

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
19:34
Неплохо, быстрее 8945HS и Ryzen Al 9 HX 370 при меньшем TDP. Остался вопрос цены.
Intel официально представила процессоры Core Ultra 200V Lunar Lake
Такой то
19:32
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Бахтиер Кудратуллаев
19:28
врядли. камаз топ-1 это как тоёта, вроде бы конкуренты есть а все покупают тоёту. тут такая же тема
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
Станислав Богданов
19:25
Тут Аксиома Эскобара применима.
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
Зю
19:23
Когда они уже кодек БТ гарнитуры будут отображать? В винде выколупать всякие aptX нереально
Обновленный диспетчер задач в Windows 11 теперь предоставляет больше информации о дисках
Такой то
19:20
нормально мы учились 10 лет и уроки по 45 минут нормальные экзамены сдавали и на всё время хватало
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
beltar
19:16
А я решил за автора, что он, как обычно, написал хрень. Да и полный ремейк Spyro с 1-ой PS мне ничуть не мешает.
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
Gggg Ffgg
19:12
Человек , похоже вообще не разбирается в криптовалюте.Многие аирдропы заставляют игрока платить коммисию.Это абсолютно нормально.Например, Ноткоин снимает 100 $NOT в качестве комиссии, а DOGS брали 2....
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
beltar
19:01
А МАЗы Рыгорыч может сам потреблять. Им предлагали объединяться к КАМАЗом, они нас гордо послали. С тех пор МАЗ птица в России редкая.
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
Алексей Кузнецов
18:41
Сколько на планете лишних людей. А они дышат, жрут и срут, гадят пластиком плюс электричество тратят
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем