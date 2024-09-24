Но новые логистические маршруты ВСУ не нужны: город практически окружен ВС России.

Попытка украинского командования добиться отсрочки падения Угледара во время поездки президента Зеленского в Нью-Йорк для предоставления собственного «плана победы», оказалась неудачной – ведь российские штурмовики сломили сопротивление нескольких укрепленных позиций ВСУ вдоль важного шоссе. Именно эти опорные пункты охраняли единственную пока что свободную от российского присутствия дорогу в Угледар. Но теперь трасса к Богоявленке – всё. Как теперь будет доставляться пополнение или отводиться истощенные группы ВСУ в полуокруженный город-цитадель или в более глубокий тыл, никто, даже сам украинский Генштаб, не знает.





Пейзаж битвы за Угледар





К текущему часу ситуация для украинского гарнизона, в частности 72-й ОМБр украинской армии, уже не просто тяжелая, а критическая – ротация, пополнение снарядов и припасов практически приостановлены. И куда хуже будет, если генералы ВСУ промедлят с отдачей приказа об отступлении: ведь оперативное окружение угледарского гарнизона украинской армии не за горами.









Предполагается, что даже в случае полного окружения у сил ВСУ, закрепившихся в городской агломерации, есть шанс спастись, если офицеры примут решение сдастся: потому что с высокой вероятностью населенный пункт сразу штурмовать не будут, а будут блокировать. Тем более наступившая осень прямо говорит, что грунтовые дороги, которые пока что есть в распоряжении ВСУ, скоро намокнут и превратятся поэтому в непролазную топь, практически до 1% сведя шансы на спасение украинских подразделений методом прорыва за внешнее кольцо окружения.