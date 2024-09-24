Наш слон Павел Дуров уже не наш слон.

Не исключено, что обновленные версии мобильного и компьютерного приложения Telegram начнут устанавливать в систему пользователей специальные модули, аккумулирующие дополнительную информацию о юзерах. О предполагаемых сборщиках данных, которые могут появиться в очередной ревизии популярного мессенджера, рассказал в интервью для РИА Новости эксперт по сфере информационной безопасности Александр Хаминский.

По словам аналитика, текущие версии программы для обмена мгновенными сообщениями участвуют в сборе информации о своем пользователе, но получают доступ только к данным о мобильном номере и примерной локации устройства. А преступники, в руках которых Телеграм служит злонамеренным целям, на самом деле менее подвержены угрозе разоблачения, так как их сим-карты оформлены на паспортные данные других людей.









Разумеется даже информация о телефонном номере и примерном местоположении абонента будет полезна правоохранителям, но всё-таки недостаточна для раскрытия большинства киберпреступлений. И вполне очевидно, чтобы этот «недостаток» точно исправить, в грядущих обновлениях стоит ожидать загрузки эквивалента шпионских модулей на устройство пользователя с установленной программой, аккумулирующих куда большую информацию, чем просто данные о мобильном номере и локации с расположением устройства.

Нечто подобное публично озвучил и сам «патриарх Телеграм» Павел Дуров, сообщивший, что Telegram в случае обоснованных запросов от полицейских или спецслужб может предоставить IP-адреса нарушителей. По словам мужчины, такие действия со стороны руководства мессенджера должны напугать потенциальных преступников.