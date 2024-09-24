Успех передовых отрядов ВС России в Угледаре и под Торецком – самая настоящая соль на рану Владимира Зеленского, отправившегося в Нью-Йорк.

Успех российской армии, непосредственно прорвавшейся в городскую застройку Угледара, самым неприятным образом влияет на зарубежный вояж Владимира Зеленского, получившего очередной категорический отказ от Олафа Шольца, подтвердившего в личной беседе свой запрет на передачу украинской армии дальнобойных немецких ракет. И как пишет портал «Страна.ua», всё это в самой неприятной форме наложилось на неудачу ВСУ, действующих в районе Угледара, где пришлось оставить ряд позиций, будучи свидетелями успешного рывка штурмовых подразделений ВС РФ, достигших восточных окраин этого донбасского города. О том, что украинские солдаты и офицеры в районе южного Донбасса испытывают вполне очевидные трудности с удержанием рубежей, рассказал командир ВСУ с полевым позывным «Алекс».

По словам украинского военного, в городской агломерации Угледара появились первые штурмовые звенья российских ВС, тем более ранее такого не случалось. Теперь впервые восточные оконечности города стали серой зоной, контролировать которую на 100% не получается ни у одной стороны.

Причем неприятности для ВСУ не ограничиваются этим участком ЛБС: ситуация продолжает быть угрожающей и на близлежащих флангах, где ряд российских отрядов так же близок к прорыву.

И по некоторым предварительным данным скорость темпа российского продвижения оставила ряд украинских подразделений в оперативном окружении, потому что приказ удерживать позиции во что бы то ни стало, отдан главкомом Александром Сырским на фоне визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею. Последний в кулуарах будет требовать от западных союзников выполнения своего «плана победы».