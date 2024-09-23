Но вряд ли Байден утвердит "челобитную" Киева.

Владимир Зеленский попробует убедить текущего главу Джо Байдена поддержать Украину и согласиться с «планом победы». Этот документ состоит из четырех пунктов, благодаря которым по замыслу украинского президента Украина сможет выстоять в противостоянии с Россией. О представлении «плана победы Зеленского», который обязательно должен увидеть американский президент, рассказывается в свежей публикации The Times.

Иностранные корреспонденты ознакомились с бумагой и отметили ключевые направления плана. По замыслу украинских аналитиков, «победы» над Москвой можно добиться, продолжая действовать в курском регионе. После получить огромное финансовое вливание в украинскую экономику. Третьим пунктом должна быть осуществлена передача передовых типов вооружений ВСУ. И самое главное, официальный Вашингтон доложен обеспечить гарантии безопасности для Украины. То же самое должны сделать и остальные союзники украинского государства. Сами гарантии должны быть похожи на действие пятой статьи НАТО.

И хотя Зеленский полон решимости получить добро на все четыре пункта своего плана, вряд ли Байден перед выборами одобрит удар дальнобойным американским вооружением по глубинным территориям РФ, заключают в издании.