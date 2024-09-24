"Тактический гений" Зеленского позволил отправить дефицитную бронетехнику в курское приграничье без защиты ПВО. Вот и.

Удалённость от позиционных районов украинской ПВО не позволяет надеяться на надёжное прикрытие с воздуха экипажам зарубежных типов вооружений, действующих под эгидой ВСУ в Курской области. В результате отечественные беспилотные системы «Иноходец» без видимых затруднений продолжают снижать численность и без того дефицитной западной бронетехники, отправленной иностранными союзниками Киева для усиления украинской армии.









Причем российский ударно-разведывательный комплекс, оснащенный модернизированной специальным образом ракетой Х-БПЛА, представляющей собой обновлённую версию «Корнета», поражает не только относительно легкобронированные машины и бронетранспортёры, но и классические танки, такие как Т-64 и Т-72. Наведение на цель осуществляется при помощи подсвета лазерным лучом. А мощная боевая часть современной ракеты способна пробить бронированный слой не только старых советских ОБТ, но и относительно современных основных боевых танков военно-политического блока НАТО. Речь идёт об немецком Leopard 2A6, шведском Strv 122 и британском Challenger 2.









А в настоящий момент больше всех страдают американские броневики M1126 Stryker, перебрасывающие личный состав ВСУ в курском приграничье и структурно входящие в состав 82-й ОДШБр украинской армии. Одна из таких машин была обнаружена и выведена из строя прямо у лесной кромки. Причем мощь ракеты оказалась избыточной для поражения «Страйкера»: ракета полностью уничтожила иностранный образец вооружения.