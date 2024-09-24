Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Беспилотные "Иноходцы" уничтожили очередной американский броневик M1126 Stryker
"Тактический гений" Зеленского позволил отправить дефицитную бронетехнику в курское приграничье без защиты ПВО. Вот и.

   Удалённость от позиционных районов украинской ПВО не позволяет надеяться на надёжное прикрытие с воздуха экипажам зарубежных типов вооружений, действующих под эгидой ВСУ в Курской области. В результате отечественные беспилотные системы «Иноходец» без видимых затруднений продолжают снижать численность и без того дефицитной западной бронетехники, отправленной иностранными союзниками Киева для усиления украинской армии.



   Причем российский ударно-разведывательный комплекс, оснащенный модернизированной специальным образом ракетой Х-БПЛА, представляющей собой обновлённую версию «Корнета», поражает не только относительно легкобронированные машины и бронетранспортёры, но и классические танки, такие как Т-64 и Т-72. Наведение на цель осуществляется при помощи подсвета лазерным лучом. А мощная боевая часть современной ракеты способна пробить бронированный слой не только старых советских ОБТ, но и относительно современных основных боевых танков военно-политического блока НАТО. Речь идёт об немецком Leopard 2A6, шведском Strv 122 и британском Challenger 2.



   А в настоящий момент больше всех страдают американские броневики M1126 Stryker, перебрасывающие личный состав ВСУ в курском приграничье и структурно входящие в состав 82-й ОДШБр украинской армии. Одна из таких машин была обнаружена и выведена из строя прямо у лесной кромки. Причем мощь ракеты оказалась избыточной для поражения «Страйкера»: ракета полностью уничтожила иностранный образец вооружения.

#бпла #иноходец #m1126 stryker #х-бпла #иноходец против stryker #разведывательно-ударные беспилотники
+
Написать комментарий (0)
Концерн "Калашников" представил новый беспилотник "Гранат-4"
IKEA расширяет использование дронов для управления складскими запасами
ВМС США передана экспедиционная морская база USS Robert E. Simanek (ESB 7)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
2
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
7
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
1
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
4
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
2
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Стоимость токена Hamster Kombat составила 0,01 доллара
2
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
10
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
4
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
7
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
5
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
12
Следующие флагманские смартфоны Samsung могут перейти на использование процессоров MediaTek
1

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
11
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
219
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
12
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
14
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
+
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
+

Сейчас обсуждают

stellsnake
11:09
Похоже определены два следующих кандидата на присоединение к РФ.
Финляндия и Эстония готовятся закрыть Финский залив для кораблей России в случае угрозы
Анатолий Павлюшин
11:00
Собрал говно, не оправдывайся теперь. Кулер за 4к - это идиотизм. Мать Хауананджи за 7к - долбоебизм. Проще взять новую на B660,если поискать. ну пусть на H610. Сборка на Зеонах выгодна до 8к. По-мини...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
UzBas
10:49
Не оправдала моих ожиданий. Есть легкое разочарование.
Человек-паук Тома Холланда получит ключевую роль в фильме «Мстители: Судный день»
Чatо -- Боt
10:48
Спасибо тебе, Stiver, за твою и нашу Flibust'у. Очень жаль, что здоровье так тебя подвело.
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta сообщил о тяжёлой болезни и возможном скором уходе из жизни
AntiHero
10:40
Т.е 12400 станет тыквой, если интел продадут? Я правильно понял?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
Vergo
10:33
Грустно. :-( Покидают этот бушующий мир хорошие люди, оставляя по себе добрую память... Займет ли кто снова это место? Поднимет ли упавшее знамя свободного доступа к знаниям? А в это время зловредн...
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta сообщил о тяжёлой болезни и возможном скором уходе из жизни
miguel99
10:29
Кажется пора начинать думать о возвращении Гельсингфорса, Ханко и Ревеля в лоно России
Финляндия и Эстония готовятся закрыть Финский залив для кораблей России в случае угрозы
Чatо -- Боt
10:28
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель Су-57 является самым испытанным в мире в реальных боевых условиях среди других самолетов пятого поколения, его боевые возможности постоянно наращив...
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Nahoni
10:27
ЕбанькО или ЕбАнко , кому как нравится.
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
Асмо
10:26
Кто как не студия из Питера может создать лучшую игру про империум. Император защищает!
Графические карты NVIDIA GeForce RTX 4090 дорожают в Европе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем