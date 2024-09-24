Правда вряд ли первый симбиоз воздушного и наземного дронов помогут ВСУ отстоять Угледар, Селидово и Торецк.

Украинские военные придумали новый вид боевых заданий для тяжелого дрона «Баба-Яга». Теперь сельскохозяйственный гексакоптер от выполнения функций бомбардировщика перешел к использованию в виде транспортировочной машины. Но что самое удивительное, украинский БЛА занялся переброской по воздуху так называемой робособаки.

Свежее видео, на котором сельскохозяйственный беспилотник демонстрирует операционные возможности по взлёту, полёту и последующему приземлению прямо с роботизированным помощником сухопутного назначения, было загружено в Сеть.

В своём недавнем прошлом гексакоптер "Баба-Яга" использовался только как транспорт для противотанковых мин ТМ-62 и схожих взрывчатых боеприпасов. Иногда тяжелый дрон выступал в роли мобильного ретранслятора.

Предполагается, что таким образом будет увеличен боевой радиус и оперативная компонента использования на передовой британских роботов BAD.2. О последних известно, что для нужд ВСУ их передала компания Brit Alliance. В частности, ходящие роботы стоят на вооружении 28-й бригады украинской армии.









Главные задачи, которые по силам робопсам, это разведывательные миссии в сложной боевой обстановке: благодаря оснащению антитепловым покрытием, теплоконтрастный силуэт наземных дронов трудно различим даже самыми современными сенсорами тепловизионных блоков. А встроенные емкие АКБ позволяют выполнять задачи на протяжении до 5 часов со скоростью до 15 км\ч.