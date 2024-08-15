Роботы способны бегать со скоростью 15 км\ч и перемещаться от оператора на максимальной дистанции до 3500 метров.

Германское издание Bild раскрыло небольшой секрет 28-й бригады ВСУ, использующей в качестве роботов-компаньонов полностью британскую разработку под названием BAD.2. В публикации немецкой прессы сообщается, что четырёхлапых помощников украинских солдат собирает английская фирма Brit Alliance. Всего передано военнослужащим, по меньшей мере 30 робопсов.

Главное назначение в зоне боевых действий таких механизированных помощников – это проведение разведывательных рейдов и действие в непосредственной близости от российских оборонительных позиций – то есть рядом с окопами и блиндажами. Но главная цель для британских роботов – это проникновение во внешне закрытые помещения, такие как здания или полноразмерные укрытия. В качестве дополнительной нагрузки, расширяющей спектр применения BAD.2 выбирается функция робота-поисковика, обнаруживающего надёжно спрятанные мины-сюрпризы.

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Переданные образцы получили и расширенную защитную опцию: все без исключения отправленные украинским спецназовцам робоединицы оснащены антитепловым камуфляжем, скрывающим температурный контраст механических объектов от обнаружения посредством тепловизоров. Об этом позаботилась фирма из Германии под наименованием Concamo. Хотя немецкая разработка не обещает 100% тепловой скрытности.

Роботы способны бегать со скоростью 15 км\ч и перемещаться от оператора на максимальной дистанции до 3500 метров. Максимальная длительность работы АКБ на одном заряде составляет 300 минут.