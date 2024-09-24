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Madarator
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Российский "Тридцать пятый" видит западные истребители на расстоянии 350 километров.

   Передовой российский истребитель ВКС РФ – Су-35С, не испытает трудностей в случае появления в качестве воздушного оппонента практически любого западного самолёта. Не изменится ситуация и в будущем. Соответствующая алармистская статья в адрес иностранной авиации появилась из-под пера корреспондентов The National Interest.

   И хотя Су-35 не является типично новым истребителем, будучи рожден в первой половине 2000-х, его боевые возможности позволяют считать борт поколением 4++. Всё из-за возможностей в воздушном бою, которые дают РЛС-блоки, комплексы малозаметности и обновлённые двигатели.

   И больше всего зарубежных аналитиков в отечественной «Сушке» удивила система радиолокационного сканирования пространства, позволяющая увидеть корпус оппонента на дистанции до 350 км. И даже экипаж F-35, если он отличается благоразумностью, при встрече с Су-35, выбрал бы опцию отступления. Потому что имея превосходство в поколении, американский самолёт не обрадует одно из свойств российского истребителя. Под этим подразумевается та самая сверхманевренность из-за актуальных версий силовых установок.

   А если сравнить «Тридцать пятого» с F-22, то и этот самолёт пятого поколения производства США проигрывает в грузоподъемности первому: «Двадцать второй» выступает в роли носителя 8 ракет, когда Су-35 вооружается 12-ю ракетами. К тому же 4 дальнобойных управляемых боеприпаса Р-37М способны пролететь 400 километров с собственной скоростью полёта до 6 Махов в час. Что звучит слишком рискованно в адрес любого иностранного истребителя. И даже если гипотетический воздушный бой состоится на сверхблизком расстоянии, экипажу «Сушки» есть чем ответить: 30-мм снаряды автоматической пушки Грязева-Шипунова превратят любой авиационный корпус в дуршлаг.

Су-35С не имеет ограничений по углам атаки, чем удивляет любого авиационного эксперта и не впечатляет сверхманевренностью с одновременной высокой управляемостью.

   Три этих свойства плюс высокая скорость, вынуждает украинское руководство требовать не только F-16, но и что-то куда более современное и грозное, резюмируют журналисты TNI.  

    Лишним подтверждением, что Су-35 для Запада есть тот серьёзный вызов, служит случай переполоха авиации НАТО в Латвии, где из-за пролёта отечественной пятерки истребителей, в небо со стороны Североатлантического альянса вынуждены были подняться Еврофайтеры.

#инопресса #су-35 #инопресса о российском вооружении #су-35с
Источник: nationalinterest.org
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