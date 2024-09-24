Капитализм на Западе такой капитализм.

На онлайн-платформе показа видео YouTube появится новая опция. Речь идёт о демонстрации рекламных роликов не только во время воспроизведения видео, но даже в случае паузы. Соответствующее решение внедрили программисты сервиса после серии демонстрационных показов. Последние в рамках эксперимента увидели рекламодатели, испытавшие настоящий восторг от креативного предложения. Корпорациям понравилась концепция идеи из-за большей прибыли, чем если всё оставалось по-старому.

О том, что новая опция с вероятностью 100% будет внедрена, рассказывается в свежей публикации XDA-Developers.









И как отмечается в новостном материале, больше всех «достанется» обычным пользователям: реклама во время пауз ни в коем случае не отменяет рекламу во время воспроизведения – рекламные вставки по-прежнему будут демонстрироваться во время просмотра.

В заключении приведен единственный действенный способ избавить юзера от рекламы: подразумевается, что уставший зритель попросту приобретет подписку YouTube Premium. Это решение обойдется в 14 долларов.