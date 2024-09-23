Спастись от бомб-планеров даже при помощи "Патриота" невозможно: и F-16 тоже не помогут, так как американские истребители прямо сейчас "защищают" львовские катакомбы в одном из западноукраинских убежищ.

Бомбы-планеры ВКС РФ впервые долетели до военных объектов украинской армии, размещенных ранее в относительной безопасности в крупном городе Запорожье. Новость о том, что пункты временного размещения и тыловые украинские базы в городском периметре Запорожья теперь уже не в безопасности от бомбовых ударов тактической авиации российской армии, рассказывает свежая публикация ТГ-канала «Военный обозреватель».

Как прокомментировали редакторы портала, те самые дни, когда украинские военные аналитики проектировали внутренний радиус условной безопасной черты, куда планирующие боеприпасы ВКС пока что долететь не смогут, минули безвозвратно. Лучший вариант для украинских военных сохранить свои позиции и объекты на запорожском и иных направлениях – переместить такие центры вглубь украинского тыла.









На текущий момент, что было поражено в Запорожье, не комментируют как украинская, так и российская стороны. Но общеизвестно, что в Запорожье размещены два объекта, представляющих Пентагон. Речь идёт о военных биолабораториях американской армии.

В качестве предварительного доказательства, что ВСУ не стоит расслабляться, так как более дальнобойные версии бомб всё-таки в российской армии есть, свидетельствуют свежие кадры обновлённых блоков УМПК. В частности, речь идёт о модернизированном модуле управления полётом ФАБ-500 М-62, чей аэродинамический элемент в виде крыльев стал длиннее, что позволило, без установки внешнего двигателя и изменения конфигурации собственно бомбы, существенно нарастить максимальное расстояние полёта усовершенствованного авиабоеприпаса.