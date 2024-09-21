Зачем богатому ЕС бедная страна с неплатежеспособным населением и большой коррупцией, не знает ответ даже сам Зеленский.

Владимир Зеленский располагает «планом победы» над Россией, который в самое ближайшее время увидит Джо Байден и его администрация. Согласно сведениям западных корреспондентов, в частности аффилированных с ИА Bloomberg, первоочередной целью проекта Зеленского является как можно скорейшее вступление в ЕС и НАТО. Но самыми главными шагами для гипотетической победы должны стать объемные и ускоренные поставки западных вооружений и техники. Предполагается, что Зеленский предпримет меры, чтобы «убедить Байдена» сформировать в оперативном порядке ответное предложение, в котором будет изложено то самое вожделенное приглашение в военно-политический блок НАТО и обязательства. Последние будут касаться отправки самых актуальных версий оружия украинской армии.





Ряд информаторов, имеющих доступ уже к администрации украинского президента, рассказали, что в документе будет «очерчен» предельно конкретный путь украинского государства в ЕС. Так же в список будут включены соглашения по экономике и сфере безопасности. Предполагается, что «план победы» будет представлен Зеленским лично 26 сентября.

Сам Зеленский официально про пункты своего плана молчит, дожидаясь момента, когда текст плана увидит лично Байден.

Помимо встречи с Байденом, украинский лидер хочет увидеться с Камалой Харрис, Дональдом Трампом и участниками американского Конгресса.