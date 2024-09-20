Теперь ожидаем первых сообщений о передаче местным цыганским табором остатков "Фурии" на металлобазу.

В конце весны украинские специалисты по боевой робототехнике презентовали колёсную самодвижущуюся платформу, оснащенную вооружением. Проект получил название робот «Фурия». По предположению украинского производителя, массовый переход на подобного рода изделия позволит кратно уменьшить потери среди наиболее элитных и опытных военных подразделений ВСУ – штурмовых групп, за подготовку которых ответственны зарубежные инструкторы. Но как говорится, время покажет, правы ли были украинские создатели робота, пишут журналисты Forbes. Между тем издание сообщило, что первую «Фурию» заметили в курском регионе.

Сама «Фурия» относится к колёсным представителям роботизированных платформ с установленным радиоприемником. Посредством последнего осуществляется коррекция курса, отправляющего изображения с видеосенсоров оператору. Для атаки на позиции используется пехотный пулемет. Иностранные корреспонденты так же отметили российскую сторону, у которой подобные разработки тоже есть, появившиеся в боях ещё в битве за Авдеевку.









По мнению авторов американского журнала, наземные беспилотные машины в отличие от воздушных БЛА, имеют ряд объективных трудностей во время выполнения боевых миссий: от ям и выбоин на дорогах, до преодоления грунтовых дорог, мешающих продвигаться. Тем более всё это касается этапа боевых действий, когда добраться до передовых позиций оппонента та ещё по трудности задача.

Между тем отечественные бойцы справляются против беспилотных боевых систем украинской армии при помощи барражирующих боеприпасов и выстрелов из РПГ.