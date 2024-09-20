Ещё не робокоп, но уже очень близко.

Опытный преступник, пожелавший скрыться от бдительного ока американского правосудия, не ожидал, что его задержать сможет обыкновенный робот-полицейский. Так журналисты RT загрузили в мировую Сеть кадры служебной съемки роботизированного помощника американской полиции, сумевшего в одиночку противостоять правонарушителю из Техаса, не пожелавшего остаться под судебным надзором. О вооруженном мужчине, проигравшем схватку с безоружным механизмом, известно, что зовут его Феликс Делароса. Ранее мужчина был осужден на 20 лет за преступления в сфере изготовления и перевозки запрещенных веществ, но смог получить УДО. Для этого ему пришлось провести за решеткой 5 лет. Правда отсидев лишь четверть срока, ему необходимо было всегда оставаться под присмотром электронного браслета с обязанностью находиться в определенном периметре.









Но вместо этого задержанный в наиболее короткий срок избавился от электронного устройства и предпринял попытку залечь на дно. Но местные правоохранители оказались хитрей и обнаружили беглеца в гостинице, после чего для борьбы с ним подключили того самого робота. Как только полицейский роботизированный помощник оказался рядом с дверью отеля, предприимчивый мужчина, как думал сам про себя Феликс, использовал непроницаемую для света простыню, накинув её на сенсоры робота. Сразу же была проведена вооруженная атака из пистолета. После Феликс покинул помещение через окно. Но все эти попытки оказались тщетны, как только полицейский робот использовал слезоточивый газ и своей массой совершив наезд на мужчину.









Пройдет всего лишь совсем немного времени, когда роботы получат не только средства нелетального воздействия, но и легкое пехотное вооружение. Подобный процесс мы уже можем наблюдать на СВО.