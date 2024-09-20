Главный вопрос: будут ли в экранизации те самые близняшки.

Фирмы Game Art Pioneers и «Акроникс» в самом плотном сотрудничестве с одной из дочерних компаний Яндекса, напрямую задействованной в продюсировании кинематографических и иных проектов из сферы развлечений, порадуют прежде всего отечественную игровую публику новинками из мира RPG. Так же с привлечением организации Mundfish появится на широких экранах российских зрителей и хорошо известный проект Atomic Heart.

Как рассказал глава продюсерского центра Яндекс – Михаил Китаев, авторы игры станут полноправными «союзниками» фирмы как минимум на 2 года.

По мнению управленца, будущие проекты, воплощенные талантливыми специалистами, должны вписаться в российскую поп-культуру. По крайней мере такая будет стоять цель перед авторами, заявил сотрудник Яндекса.

Так же в Яндексе провели исследования. В ходе наблюдения выяснилось, что игровые фанаты отводят время на компьютерную сферу развлечений как минимум 25 часов в месяц. Что примерно эквивалентно потраченному времени музыкальных и кинофанатов. В качестве наиболее популярных жанров особенно выделяются гонки, 3D-шутеры и приключения. Но и среди этих разновидностей есть лидеры. Это те игры, где помимо графики, уделено большое внимание сюжету и проработке героев. Поэтому помимо игр, из-под пера творческих работников Яндекса «выпорхнут» продукты кино, телевизионные постановки и даже книги. Речь идёт как об использовании старых, так и генерации новых франшиз.