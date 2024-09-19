Китай не был бы Китаем, если бы не "позаимствовал" в очередной раз зарубежную идею - например российскую с КАЗ "Арена-М" и "Афганит".

Основной боевой танк Китая – Type 99A, получил очередное оперативное обновление, заметное внешне. Речь идёт о комплекте активной защиты. Утечку, свидетельствующую, что китайские конструкторы, учитывая несомненно опыт активных боевых действий российской СВО на Украине, учли изменения и в силу современных веяний решили модернизировать свой главный ОБТ. О том что это так, свидетельствуют фото очевидца, заснявшего как танковый перевозчик на колёсном шасси используется для перевозки новой версии танка. Гусеничная машина была намечена в неназванном городе КНР.

Российские редакторы ТГ-портала «Танкодром» уже прокомментировали свежие кадры, отметив на фото радиолокаторы для определения направления и скорости полёта противотанковых средств, размещенных на угловых плоскостях танковой башни. Ранее система КАЗ в китайском исполнении устанавливалась только на экспортном VT4А1. Не конкретизируя деталей, авторы канала заметили, что новое исполнение имеет ряд отличий от предыдущих версий китайской КАЗ.





Обновлённый Type 99A с комплексом КАЗ





По факту увиденного есть довольно емкое предположение, что комплексами активной защиты в порядке очередности обзаведутся и более старые китайские танки – это Type 96А и Type 15. Так же высказываются догадки, что китайские инженеры не будут против, если зарубежный заказчик попросит инсталлировать КАЗ и на экспортные образцы.





Ранний "Девяносто девятый" без КАЗ





Тем временем китайские военные испытывают собственные танки не только на полигонах внутри страны, но и на внешних участках. Известно, что VT4 прошел жесткий этап в алжирской пустыне, где увиденным остались довольны как местные военные, так и наблюдатели из КНР.

Одними из самых первых системами активной защиты были оснащены российская платформа « Армата» с интегрированным «Афганитом», израильский танк «Меркава» и американский «Абрамс» – с установленной Trophy.