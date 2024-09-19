Принуждение к мирным переговорам выглядит именно так.

В западной прессе в свете развертывания дополнительных российских мощностей, расконсервированных в периметрах старых военных заводов, и фактов, свидетельствующих о постройке новых оборонных предприятий, появилось подтверждающее событие, ясным образом говорящее, что отечественный ВПК кратно нарастил выпуск ракет (и не только их). Речь идёт о свежей атаке, произведенной при помощи пусковых установок оперативно-тактического назначения. ОТРК «Искандер» сразу восемью управляемыми боеприпасами поразили неназванные объекты в Харькове. О том, что прошедшая ночь выдалась довольно нервной для ВСУ и всех аффилированных с украинскими военными организациями, сообщили проукраинские порталы.









Согласно видеокадрам, в течение нескольких минут на объекты украинской армии и вероятно склады с вооружением и техникой, обрушились баллистические ракеты.

Городской голова Терехов не стал комментировать места прилётов, сухо сообщив просто о самом факте ударов. Что косвенно свидетельствует о правильно введенных координатах и существенном уроне для украинских сил, размещенных в черте мегаполиса.









Известно, что «Искандер» обладает универсальным характером и идеально подходит для нанесения урона сооружениям, скоплению личного состава и бронетехники, поражению РЛС и иной дорогостоящей технике. А так как ракета летит по высокой баллистической траектории с существенной скоростью в 2 Маха, сбить её удаётся далеко не всегда.