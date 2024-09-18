Все дружно переходим на отечественный Р-ФОН и не жалуемся.

Не прошло и нескольких дней с явления широким массам свежайшей операционной системы iOS 18, большой массив поклонников яблочной продукции запустил в Сети негативную волну недовольства слишком быстрым разрядом АКБ. Причем, чем телефон старше, тем более фатальны последствия для здоровья мобильного девайса обновления на новую ось. Соответствующая публикация вышла из-под пера корреспондентов New York Post.

Как пишут американские журналисты, долгожданное и самое мощное обновление ОС созданное для айфонов, принесло и множество проблем: от полной блокировки устройств (благодаря расширенной функции «Activation Lock»), в которых использовались неоригинальные детали, изъятые из утопленных, поврежденных или украденных телефонов-доноров, до нестабильной работы, если продукт Apple не отличается молодостью.









Так, самым главным недостатком новейшего обновления является слишком быстрый износ аккумуляторов. Спустя уже 24 часа после выхода новейшей iOS 18, сетевые сообщества запестрели информацией о подозрительно быстром разряде батарей своих яблокофонов. При этом, со слов одного из пользователей, даже если ваш телефон будет лежать без использования, ему хватит одного часа, чтобы получить разряд в 13%. Опытным путем было установлено, что заряженный на 80% iPhone всего лишь за 60 минут полной неактивности разрядился до 67%.

Как пишут более продвинутые пользователи, «Восемнадцатая» задействует в айфонах широкий пул фоновых процессов. Сюда входит как индексация, так и необязательная калибровка АКБ. И такие методы повышенной нагрузки на батарею могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Но предполагается, что после адаптации железной начинки девайса и финальной калибровки аккумулятора, система переходит на «стандартный режим» разряда.