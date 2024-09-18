Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
NYP: После обновления на iOS 18, заряд iPhone, даже без использования заметно снижается
Все дружно переходим на отечественный Р-ФОН и не жалуемся.

   Не прошло и нескольких дней с явления широким массам свежайшей операционной системы iOS 18, большой массив поклонников яблочной продукции запустил в Сети негативную волну недовольства слишком быстрым разрядом АКБ. Причем, чем телефон старше, тем более фатальны последствия для здоровья мобильного девайса обновления на новую ось. Соответствующая публикация вышла из-под пера корреспондентов New York Post.

   Как пишут американские журналисты, долгожданное и самое мощное обновление ОС созданное для айфонов, принесло и множество проблем: от полной блокировки устройств (благодаря расширенной функции «Activation Lock»), в которых использовались неоригинальные детали, изъятые из утопленных, поврежденных или украденных телефонов-доноров, до нестабильной работы, если продукт Apple не отличается молодостью.



   Так, самым главным недостатком новейшего обновления является слишком быстрый износ аккумуляторов. Спустя уже 24 часа после выхода новейшей iOS 18, сетевые сообщества запестрели информацией о подозрительно быстром разряде батарей своих яблокофонов. При этом, со слов одного из пользователей, даже если ваш телефон будет лежать без использования, ему хватит одного часа, чтобы получить разряд в 13%. Опытным путем было установлено, что заряженный на 80% iPhone всего лишь за 60 минут полной неактивности разрядился до 67%.

   Как пишут более продвинутые пользователи, «Восемнадцатая» задействует в айфонах широкий пул фоновых процессов. Сюда входит как индексация, так и необязательная калибровка АКБ. И такие методы повышенной нагрузки на батарею могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Но предполагается, что после адаптации железной начинки девайса и финальной калибровки аккумулятора, система переходит на «стандартный режим» разряда.

#iphone #ios 18 #проблемы с iphone #быстрый разряд iphone #проблемы с ios 18
Источник: nypost.com
+
Написать комментарий (0)
В iOS 18 добавили возможность замены приложения камеры на Pro-версию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
4
В России предлагают запретить использование любых устройств во время вождения, кроме навигаторов
17
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
2
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
4
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
7
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
22
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
GTA 6 станет главной причиной для покупки PlayStation 5 Pro
1
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
+
EA анонсировали новую часть Battlefield
4
Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
2
Redmi Note 14 Pro 5G и POCO X7 официально подтверждены
1
В сеть утекло первое реальное изображение смартфона OPPO Find X8
+
Правительство США ежедневно выплачивает 3 млрд долларов процентов по своему государственному долгу
2
Пользователи Linux жалуются, что драйверы AMD стали слишком большими и начали вызывать проблемы
3

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
4
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
15
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
229
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
57
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
36
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
7
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
63

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
11:29
твоей то ошметочной нет даже в тесте ибо фпс ниже дна,и тут на 10-15 % как у них всегда резалт хуже у 6600 чем у меня
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Станислав Богданов
11:29
Зато слушают denacifikator с оверов
Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей для авиации на $228 млн
Апшеронский скакел
11:29
Была 2080с слил в майнинг за 90 тыс, и больше зелёных не пробовал
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Bernigan
11:28
Ну по графикам я вижу что 6600 просто дохлая падаль, только вонять умеет, больше ничего, как и владельцы этой падали
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Колючка
11:28
Нашел, ну 7900ХТХ они там вроде до 70 греются в играх, 3080Ти, если правильно помню,кочегарила до 85. Да и по-любому даунвольтнул её ещё.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Gerr_Lord87
11:28
Во сколько тебе будет удобно сегодня в телегу или в скайп зайти? Хочу тебя вновь унизить и слить пруфами великого гейминга на ультрах🤗 Всё, как ты любишь, яРИк) Не переживая, амудка, я тебя нескольк...
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Gerr_Lord87
11:26
Во сколько тебе будет удобно сегодня в телегу или в скайп зайти? Хочу тебя вновь унизить и слить пруфами великого гейминга на ультрах🤗 Всё, как ты любишь, яРИк) Не переживая, амудка, я тебя нескольк...
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Несбыточная Мечта Шешенбека
11:25
Когда Лёхи нет, он с дилаком ходит. У него их целая коллекция.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
ИСКАНДЕР
11:25
Кто ж тебе даст! )))
IKEA расширяет использование дронов для управления складскими запасами
Bernigan
11:25
Не, моя карта слабее 3060 на 20%, т к тут стоковые, а у меня в разгоне на 13%, так что на уровне 2060s будет
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем