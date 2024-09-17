Пора рыть глубокие норы украинским солдатам и вдали от окопов передовой, потому что игра в дальнобойные fpv имеет хардкорный уровень сложности.

Необычное открытие сделали для себя украинские военные, узнав, что российские fpv-дроны научились атаковать позиции ВСУ за пределами ближней зоны ЛБС, пролетая вместо классического и предельного для данного типа БПЛА расстояния в 10-15 км гораздо более длинную дистанцию. По словам украинского волонтёра и эксперта по беспилотным аппаратам Сергея Флеша, речь идёт о 40 километрах.

Как объяснил украинский специалист, чтобы преодолеть такую большую дистанцию, российским аппаратам потребовалась помощь многофункционального воздушного аппарата, располагающего различными расширенными опциями. С наибольшей вероятностью под новым типом вооружения российской армии подразумевается атака при помощи так называемого носителя субдронов, или попросту использование «матки беспилотников».

Именно она отвечает за транспортировку в тыловые районы украинской армии дронов-камикадзе.

И самый свежий такой случай произошел буквально на днях, когда два отечественных fpv настигли украинское подразделение в 40 километрах от передовой, что было полной неожиданностью для ничего не подозревающих военнослужащих ВСУ.









Флеш считает, что так много дроны смогли преодолеть не без помощи многоразового «дрононосителя», выполняющего помимо своей непосредственной функции воздушной матки ещё и иные операции: оптическую разведку и опцию подвижного ретранслятора с дополнительными возможностями по передаче видео на командный пункт.

Ещё больше неприятно поразило украинского аналитика и полная невозможность подавить действие fpv-дронов так называемым окопным РЭБ, доставляемых к зоне атаки таким способом. Близость «карманных дронов» РФ от своего носителя, кратно усиливающего сигнал, делает работу по воздействию «мусорным излучением» бесполезной на 100%.

По комментариям Флеша, он впервые сталкивается с такой тактикой вне поля боя, наблюдая её со стороны ВС России.