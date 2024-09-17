Кого не устраивает цена за лёгкий однодвигательный самолёт в 455 млн. рублей, пусть продолжает летать на "Кукурузнике". От остальных потенциальных покупателей потребуется затянуть потуже пояса и ждать 2026 года.

Легкомоторный самолёт «Байкал» – главное назначение которого стать сменщиком морально и физически устаревшего Ан-2, больше известного по своему авиационному прозвищу как «Кукурузник», не подешевеет, как об этом ранее писала российская пресса. С такой информацией-опровержением вышла свежая публикация завода-изготовителя УЗГА.

Предприятие, на котором силами местных рабочих и инженеров новейший отечественный борт и будет производиться, в лице своих представителей опровергло данные, что планер с названием самого глубоководного озера в мире, будет стоить 260 млн. рублей, а не 455, что было заявлено ранее.

В ходе расширенного комментария члена завода, было донесено до общественности, что конечная цена воздушной машины станет известна после финальной стадии опытно-конструкторских изысканий.

Соответствующая реакция в оперативном порядке последовала после заявления вице-премьера РФ Юрия Трутнева, сделанного из-за внимания к проекту российского президента Владимира Путина.









Также в отечественных СМИ прокатилась волна негативных публикаций по «Байкалу», посчитавших, что цена в 455 млн. рублей за одну единицу ЛМС-901 приведет производство самолёта к нерентабельности.

Со слов первого вице-премьера Дениса Мантурова ожидать первого полёта перспективного гражданского борта стоит не скоро: только в 2026 пройдут сертификационные работы. Всему виной всеобъемлющие санкции против российских производителей, вынужденных из-за этого заняться выпуском собственных силовой установки и винта.

В настоящий момент конструкторы УЗГА заняты проведением ОКР и работой с базовой модификацией самолёта. Предполагается, что будет несколько вариантов турбовинтовой машины.