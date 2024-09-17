Владимиру Зеленскому уже можно не ехать в Вашингтон.

Официальные переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу скорейшего разрешения ударов высокоточным дальнобойным оружием по военным объектам российского государства, расположенным в глубине РФ, окончились негативным решением для Украины. Американский лидер и его британский коллега отказались дать своё согласие на использование западных ракет украинской армией при атаке на военную инфраструктуру России.

Об этой до крайности неприятной новости для Киева рассказал спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Предварительная информация о том, что Владимиру Зеленскому вряд ли стоит рассчитывать на помощь высших западных чиновников в выдаче разрешения атаковать РФ так называемым высокоточным дальнобоем – ракетами воздушного базирования Storm Shadow и управляемыми оперативно-тактическими боеприпасами ATACMS, писали ранее множество западных СМИ. Причем, в качестве отмены такого запрета выдвигалось условие предоставления Владимиром Зеленским вашингтонской администрации «плана победы» над Россией.

Вместе с тем, ряд независимых оружейных экспертов считают, что даже если бы украинское правительство получило такое разрешение, глобально это не сыграло бы в пользу Киева – количество таких ракет на вооружении в ВСУ слишком ограничено, а вот шанс на невероятную эскалацию со стороны Кремля в качестве ответной меры, чрезвычайно высок.