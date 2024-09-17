Эскалация, на которую так рассчитывал Владимир Зеленский, нужна не только лишь всем.

Все надежды Киева надавить на действующую вашингтонскую администрацию в своем невероятном желании получить разрешение на удары западным дальнобойным оружием, разбиваются о железную стену возражений высших чиновников Байдена, представляющих своим союзникам всё новые и новые причины отказа. О проблемах в коммуникации между Вашингтоном и Киевом по части желания последнего преодолеть красные линии Москвы пишет британское издание The Economist.

Корреспонденты журнала считают, что есть две причины, почему действующая власть США категорически против провокационных планов украинских политиков.

Как предполагают журналисты, во-первых, Вашингтон старается «подстелить соломку» в гипотетической перезагрузке отношений с РФ.

И одна из самых вероятных причин, почему что американские ракеты, что британские и французские, скорее всего не полетят в направлении военных баз России – это слишком сильное опасение текущего американского президента, что Владимир Путин не постоит за ответом. Российский лидер может ответить как симметрично, так и асимметрично, предоставив чувствительные военные технологии ряду враждебных официальному Вашингтону стран.

Причем по личному мнению автора публикации, с высокой долей вероятности Москва, ранее наблюдая без эмоций за нарушением очередных красных линий, теперь полностью соответствуя русской народной поговорке о долгом запряжении повозки, но быстрой езде, без раздумий использует тактическое ядерное оружие. Последнее слишком беспокоит Байдена.