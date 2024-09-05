После красивых кадров уничтожения американской тяжелой бронетехники вряд ли найдется хоть один желающий купить те тысячи Абрамсов, ржавеющих в ангарах МО США.

Боевой эффект от использования танка американской армии Abrams на Украине уничтожает репутацию ВСУ заодно с положительным реноме ВПК официального Вашингтона. Нет худшей рекламы для демонстрации лучших качеств основного боевого танка США, чем участие на стороне украинских вооруженных сил в их конфликте против ВС России, считает редакция Military Watch Magazine.









В публикации онлайн-журнала указывается, что большинство из переданных танков получили подразделения элитной 47-й отдельной механизированной бригады, получающие так же помимо «Абрамсов» и иные образцы иностранного вооружения, такие как БМП Bradley и немецкие ОБТ Leopard 2A6. Правда в общем-то добротные бронеединицы находятся сейчас под угрозой прямого исчезновения из арсенала украинских сил, так как армия РФ буквально объявила на них охоту, позволив появиться первым кадрам с их поражением буквально спустя несколько суток появления на передовой.

По мнению корреспондентов издания, большинство Leopard 2 и Abrams, бывших в распоряжении ВСУ выведены из строя или находятся в рамках трофеев ВС РФ.





Пушка 2А46М-5 российских танков Т-72Б3





Американские «Абрамсы» начали участие в СВО на стороне ВСУ с февраля 2023 года, и в этот же зимний месяц появились первые кадры объективного контроля, свидетельствующие об их разрушении. Поняв с течением времени, что некогда один из лучших танков на планете Земля в настоящее время не является таковым, инженерные бригады украинской армии в экстренном порядке отправили эти ОБТ в тыл для дополнительного дооборудования блоками динамической защиты и установки противодронной надстройки.

А согласно сводкам потерь, те 17 танков американского происхождения, которые получили сильные повреждения или на 100% были разрушены, оказались таковыми из-за огня 125-мм танковых орудий 2А46М-5, атак дронов-камикадзе и эффективного огня артиллерийских расчётов РФ.





"Ланцет"





Не очень-то довольны американскими гусеничными махинами и сами украинские экипажи, назвав одной из главных проблем их тяжелую техническую уязвимость, в том числе выходом из строя нежной электроники из-за конденсата. Причем крупные габариты танков делают их легкой мишенью для российской стороны, - резюмируется в статье.









По итогу, крайней степенью позора, а не гордостью можно описать боевые эпизоды участия американских Abrams в боях на стороне ВСУ.