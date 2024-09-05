Шефу министра иностранных дел, помимо вечно мятого костюма главного дипломата Украины, не нравится слабая способность чиновника договариваться с союзниками по НАТО. Потому что никто в Брюсселе и Вашингтоне не хочет развязывания ядерного армагеддона из-за Киева.

Пока Владимир Зеленский хитрым шагом хочет сократить порядка девяти чиновников ранга министра и вице-премьера, сделав это для сбрасывания народного недовольства из-за внутренних и внешних провалов, всё основное внимание мировой прессы приковано к персоне Дмитрия Кулебы – министра иностранных дел Украины, чья деятельность на посту шефа внешнеполитического ведомства, в целом для Киева, оказалась несколько удручающей. Речь идёт о неспособности самого Кулебы повлиять на мнение западных союзников украинского государства выдать разрешение на удары дальнобойными средствами поражения по внутренним землям РФ. В частности, о подоплёке увольнения вечно улыбающегося высшего функционера украинской власти рассказывается в свежей публикации The Telegraph.









Согласно журналистскому материалу, Кулеба был тем самым символом из всей когорты украинских министров, которого больше всех узнавали в кругу западных лидеров и союзников Украины в блоке НАТО. Но его узнаваемость абсолютно никак не повлияли на решение западных партнёров Киева выделить последнему как можно больше дорогостоящих зенитных систем, как и способности дать разрешение на поставке западного ракетного вооружения с целью атаковать глубинные территории России.За сим Кулеба и был уволен. Правда для него уже нашлось теплое место, где он сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.