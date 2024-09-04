Украинские высшие чиновники в ранге министра пишут заявление на увольнение. Причем происходит это в массовом порядке. Почему? Об этом решили рассказать в украинском издании «Страна.ua».

О том, что в украинском правительстве планируется глобальная перезагрузка, вчера рассказал глава партийной организации «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Как выяснили журналисты онлайн-портала «Страны», решили уйти из текущего правительства 4 министра и два высокопоставленных функционера в статусе вице-премьеров.

Отправятся на «срочную пенсию» Дмитрий Кулеба, Денис Малюська, Александр Камышин, Руслан Стрелец, Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Лишится своего кресла и Виталий Коваль, занимающий должность руководителя Фонда государственного имущества. Остался и без должности замглавы Офиса украинского президента Ростислав Шурма.









Одной из главных причин, почему министерские руководители уходят с насиженных мест – это успех российских военных на поле боя, но это по мнению экспертов украинского издания не определяющий фактор. То, что на самом деле стоит за такими решениями, это желание Владимира Зеленского «сбросить» весь наступивший негатив, в том числе военного плана, на скорых отставников. Ведь на самом деле Украиной управляют не правительство и украинский парламент, а Офис президента. Поэтому от изменений в кругу украинских высших чиновников мало что изменится как на поле боя, так и в гражданской сфере. А вот что зримо получит Зеленский, так это тот самый обыкновенный пиар. Перестановки дадут лишний повод говорить, что власть «прислушивается» к чаяниям народа и делает соответствующие оперативные выводы на фоне наступившего острого негатива: трудной ситуации на передовой, эффективным ударам ВС по военным объектам, расположенным в тылу и критической ситуации в украинской энергосфере. Да и коррупцию можно «спихнуть» на уходящий кабинет. Поэтому таким ходом Банковая решает сразу две задачи: наглядно «демонстрирует» украинскому обществу, что проблемы его видны украинскому президенту, поэтому состав украинского правительства очень сильно и «перетряхивается». Хотя на самом деле за всё отвечает Офис и лично Андрей Ермак, которого увольнять никто и не собирается. Следовательно, изменения будут чисто техническими и вряд ли вообще что-то поменяют, кроме фамилий в документах.