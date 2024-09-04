Уже минуло 30 дней, как украинский Генштаб принял решение провести комплексную атаку на приграничные территории российской Курщины.

Но вместо похвалы за гений украинских генералов Киев от своих союзников удостоился большей отчужденности, а вместо помощи увидел лишь словесные подбадривания – всё потому что главная задумка атаки на курский регион заключалась в зримом ослаблении атакующего потенциала ВС РФ в зоне СВО, что по результатам украинских действий абсолютно не видно. О том, что курская операция ВСУ была очевидно ошибочной, вышла очередная публикация в западной прессе. Этот момент подробно осветили в Business Insider.

Причем наблюдая за ситуацией в одном из важнейших для Украины городов Донбасса – Покровске, можно сделать вывод, что самые элитные подразделения ВС РФ ведут упорные и яростные атаки на этот логистический центр, что дало свои весомые плоды за очень короткий срок.









И как заметил один из украинских военнослужащих с позывным Tatarigami, использование, как это было раньше в других оборонительных операциях за иные города, оперативного резерва для удержания обороны в пределах Покровска прямо сейчас – невероятно трудная задача, потому что все лучшие силы, способные значительно замедлить продвижение российских штурмовых групп, отправлены в Сумскую область для поддержки сил ВСУ рядом с границей Курской области.

И как подытожили в новостной статье, Владимир Зеленский и Александр Сырский своей оперативной ошибкой именно таким образом расплачиваются за слишком опрометчивое решение: ЛБС под Покровском трещит, а ВС РФ всё быстрей и быстрей наращивают темп своего продвижения.