Но вместо похвалы за гений украинских генералов Киев от своих союзников удостоился большей отчужденности, а вместо помощи увидел лишь словесные подбадривания – всё потому что главная задумка атаки на курский регион заключалась в зримом ослаблении атакующего потенциала ВС РФ в зоне СВО, что по результатам украинских действий абсолютно не видно. О том, что курская операция ВСУ была очевидно ошибочной, вышла очередная публикация в западной прессе. Этот момент подробно осветили в Business Insider.
Причем наблюдая за ситуацией в одном из важнейших для Украины городов Донбасса – Покровске, можно сделать вывод, что самые элитные подразделения ВС РФ ведут упорные и яростные атаки на этот логистический центр, что дало свои весомые плоды за очень короткий срок.
И как заметил один из украинских военнослужащих с позывным Tatarigami, использование, как это было раньше в других оборонительных операциях за иные города, оперативного резерва для удержания обороны в пределах Покровска прямо сейчас – невероятно трудная задача, потому что все лучшие силы, способные значительно замедлить продвижение российских штурмовых групп, отправлены в Сумскую область для поддержки сил ВСУ рядом с границей Курской области.
И как подытожили в новостной статье, Владимир Зеленский и Александр Сырский своей оперативной ошибкой именно таким образом расплачиваются за слишком опрометчивое решение: ЛБС под Покровском трещит, а ВС РФ всё быстрей и быстрей наращивают темп своего продвижения.