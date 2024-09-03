Welt: Зимой из-за больших проблем с электричеством из Украины ожидается массовый исход людей

Предстоящая зима не принесет ничего хорошего, в особенности это касается энергетической безопасности на Украине. О грядущих проблемах в энергетическом секторе украинского государства, из-за которого большая масса людей не сможет оставаться на территории республики, а попытается выехать за пределы государственной границы, рассказывается в свежей публикации Die Welt.

Немецкие корреспонденты считают, что пока идёт первая пора осени, без света не слишком сложно находиться, что в частных домах, что в многоквартирных, даже несмотря на то, что на землях Украины происходят так называемые веерные отключения электроэнергии.

Большие проблемы коснулись лишь сегмента, где есть холодильные камеры или продовольственные склады. А вот с наступлением зимы, даже достаточно мягкой, Украину ожидает широкомасштабный энергетический кризис: и, для того чтобы сохранить здоровье, миллионы украинцев попытаются уйти из Украины или выехать.

По мнению журналистов, в настоящее время на территории восточноевропейской республики действует лишь половина производственных площадок, но всё будет иначе, когда температура на улице будет близкой к нулю.

Информация о том, что электрогенерация на Украине уменьшилась ровно в 2 раза, появилась в середине лета, когда ВКС РФ и наземные силы выбили объекты энергетической сети, вырабатывающей ток. Последний был крайне необходим энергоемким военным производствам Киева. Продолжились удары по энергетической инфраструктуре и в конце августа.